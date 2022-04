B303: Anhänger trifft Führerhaus - Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und dem Anhänger eines Lkw bei Tröstau im Landkreis Wunsiedel ist in der Nacht zum Dienstag ein Lkw-Fahrer gestorben. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem BR auf Nachfrage. Der zweite Lastwagenfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Anhänger schleudert in Sattelzug: Fahrer stirbt

Bei winterlichen Straßenverhältnissen war ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der B303 von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Dabei sei sein Anhänger abgerissen und in den Gegenverkehr geschleudert worden. Der Anhänger prallte dort frontal in einen heranfahrenden Sattelzug, dessen Fahrer bei dem Unfall ums Leben kam.

Die Bundesstraße musste wegen des Unfalls gesperrt werden. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon aus, dass die B303 an der Unfallstelle bis zum Mittag gesperrt sein wird.