B303 bei Marktredwitz: Autofahrerin nach Unfall schwerverletzt

Auf der Bundesstraße B303 sind am frühen Dienstagabend zwei Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, sei gegen 17.30 Uhr der Pkw einer 21 Jahre alten Frau zwischen den Anschlussstellen "Wackerstadion" und "Marktredwitz" aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Feuerwehr muss Autodach abtrennen

Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Auto eines 53-jährigen Mannes, der in Richtung Schirnding unterwegs gewesen war. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ihrem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste zur Bergung das Dach des Fahrzeugs abtrennen, danach wurde die 21-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Polizei ermittelt gegen 21-Jährige

Der Mann wurde "leicht- bis mittelschwer" verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. An den beiden Autos entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die B303 war für die Unfallaufnahme, Bergung und Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Gegen die 21 Jahre alte Frau wird wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Um die Unfallursache zu klären, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.