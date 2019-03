B26 bei Arnstein gesperrt: Kreisverkehr entsteht

In den nächsten elf Wochen soll bei Arnstein ein Kreisverkehr an der Wasserwerks-Kurve entstehen. Die Sperrung ist bis Ende Mai vorgesehen. Der überörtliche Verkehr in Richtung Schweinfurt wird von Heugrumbach über Büchold, Altbessingen und Schwebenried umgeleitet. Von dort aus geht es nach Schweinfurt am schnellsten über die Anschlussstelle Schraudenbach der B26a. In Fahrtrichtung Karlstadt wird über Gramschatz, Retzstadt und Retzbach umgeleitet.

Busse fahren durchs Wohngebiet

Linienbussen werden diese Umwege erspart. Sie fahren in Arnstein durch den Siedlungsbereich. Die Arnsteiner haben vor allem Angst vor großen Lastwägen, die unberechtigt in die Stadt fahren.

Bauverzögerung wegen archäologischer Grabungen

Die Baumaßnahme für den Kreisel verzögerte sich aufgrund einer archäologischen Grabung um Monate. Dabei sind Siedlungs- und Hausbauspuren sowie Vorratsgruben aus der Jungsteinzeit gefunden worden. Daneben wurden auch etwa 7.000 Jahre alte Gefäße und Scherben sowie mehrere Skelette aus dem 6. und 7. Jahrhundert entdeckt. Auch Grabbeigaben, wie Gürtelschnallen, Bronzenadeln, Eisengegenstände und Waffen legten die Archäologen frei.