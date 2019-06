B23 Vollsperrung: Ausnahmezustand für Bewohner in Griesen

Während der Felssicherungsarbeiten ist die B23 zwischen Grainau und Griesen wochentags zwischen 8 Uhr morgens und 17 Uhr dicht. Die Griesener kommen weder von zu Hause weg noch dorthin zurück. Nur in Notfällen ist die Durchfahrt erlaubt. Trotzdem müssen die Anwohner des 70-Seelen-Ortes ihren Alltag bewältigen: Sie müssen zur Schule, zum Arbeitsplatz nach Garmisch-Partenkirchen oder zum Arzt. Fünf Wochen Ausnahmezustand - das zehrt an den Nerven.

Tonnenschwere Brocken relativ lose über der Straße

Die Arbeiten am Fels waren dringend notwendig. Nach Angaben des Staatlichen Bauamts Weilheim hingen an der sogenannten Ochsenhütte bis zu fünf Tonnen schwere Brocken relativ lose über der Straße. Diese hätten sich früher oder später selbst mobilisiert. Spätestens nach dem nächsten Frost hätte die B23 dauerhaft gesperrt werden müssen.

Sicherung vor Steinschlag – Arbeiten laufen nach Plan

Besonders geärgert hat die Griesener, dass sie erst im April von der Sperre erfahren haben. Immerhin liegen die Arbeiten im Zeitplan: Die Felswand ist auf einer Länge von ein paar hundert Metern geräumt, Bäume und lockerer Fels wurden weggeschafft. Jetzt werden mit großen Bohrern metertiefe Anker für Steinschlagnetze und Zäune gesetzt, die die B23 künftig sichern.

Kreativität ist gefragt

Einige Handwerker, die in Griesen eine Werkstatt oder ein Lager haben, dürfen die B23 mit einer Ausnahmegenehmigung befahren. Auch für eine hochschwangere Anwohnerin ist gesorgt. Andere müssen kreativ werden. Ein Lehrer zum Beispiel hat zwei Autos geparkt - jeweils am Anfang und am Ende der Baustelle. Dazwischen fährt er mit dem Fahrrad. Als Alternative bleibt nur die Route über Österreich. Je nach Verkehrslage dauert die Fahrt dann aber bis zu zwei Stunden.