B21 nach Murenabgang zwischen Schneizlreuth und Lofer gesperrt

Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ging die Mure nach den Regenfällen der Nacht in der Früh auf deutscher Seite vor der Einfahrt zum Steinpass-Tunnel nieder. Gegen 5:10 Uhr kam die Meldung. Der Melder sei offenbar mit einem Geländewagen noch durchgekommen, so der Beamte in der Einsatzzentrale.

Einsatzkräfte räumen Straße frei

Die Straße bleibt vorerst gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei, die Straße frei zu räumen. Auch ein Bagger wurde angefordert. Wann die B21 wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Zuerst müsse geprüft werden, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen nötig sind, damit nicht weiterer Schlamm und Geröll abrutschen.