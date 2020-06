B20-Abschnitt südlich von Straubing wird komplett gesperrt

Die B20 im südlichen Landkreis Straubing-Bogen ist wegen Fahrbahn-Instandsetzungsarbeiten zwischen Niederwalting und Großenpinning für die kommenden drei Wochen gesperrt.

Fahrbahnschäden durch 15.000 Fahrzeuge pro Tag

Nach Angaben des Staatlichen Bauamts Passau wird die wichtigste Bundesstraße des Landkreises in dem betroffenen Bereich, der Teil der Verbindung zwischen Straubing und Landau an der Isar im Landkreis Dingolfing-Landau ist, durchschnittlich von 15.000 Fahrzeugen pro Tag genutzt. Auch weil darunter viele Lastwagen sind, haben sich in der Fahrbahn zahlreiche Risse und Spurrillen gebildet. Diese Schäden sollen nun behoben werden.

Umfassende Sanierung der Fahrbahndecke

In einer ersten Phase, die voraussichtlich bis zum 3. Juli dauert, wird die Asphaltdeck- und -binderschicht der Fahrbahn abgefräst und ersetzt. Schadstellen in den tieferliegenden Asphaltschichten werden grundlegend saniert. Außerdem werden die bestehenden Bankette erneuert und abschnittsweise mit Rasengittersteinen befestigt. Abschließend wird auf die neue Asphaltdecke eine besondere Markierung mit hoher Nachtsichtbarkeit aufgebracht. Parallel werden Teile der Wildschutzzäune ausgetauscht.

Umleitungen sind eingerichtet

In einer zweiten Bauphase, die vom 6. Juli bis 12. Juli geplant ist, wird die Asphaltdeckschicht der Anschlussstellen Niederwalting und Großenpinning erneuert, wobei auch dort Schadstellen saniert und die Bankette erneuert werden. Insgesamt sollen laut Staatlichem Bauamt rund 9.000 Tonnen Asphalt und 700 Tonnen Bankettmaterial eingebaut werden. Für den Verkehr wurden Umleitungspläne erarbeitet.