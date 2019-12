B2: Steinschlagschutzzaun zwischen Eschenlohe und Oberau fertig

Nach acht Wochen Bauzeit ist der Steinschlagschutzzaun an der B2 zwischen Eschenlohe und Oberau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) fertig - drei Tage früher als geplant. Das Staatliche Bauamt Weilheim ließ die Arbeiten durchführen, da die Gefahr bestand, dass Felsbrocken auf die Straße und die nahen Gleise fallen.

Straßenbauamt: Höchstmaß an Sicherheit

Der Zaun erstreckt sich auf einer Länge von 770 Metern. Er ist vier Meter hoch und damit doppelt so hoch wie der alte. Im Vergleich zum vorherigen kann die Stahldrahtkonstruktion jetzt zehnmal so große Felsbrocken auffangen. Das Straßenbauamt Weilheim spricht von einem Höchstmaß an Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer. Der Zaun hat rund 1,5 Millionen Euro gekostet.