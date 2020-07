Böschung abgerutscht: B2 bei Monheim einseitig gesperrt

Wie abgehackt sieht die Böschung an der Bundesstraße B2 im Bereich der Anschlussstelle Monheim-Süd aus: Weil sie abgerutscht ist und es unmittelbar neben der Straße senkrecht nach unten geht, ist die B2 auf einem Teilstück bei Monheim gesperrt. Der Verkehr in Richtung Augsburg wird an der Anschlussstelle "Monheim-Mitte" komplett ausgeleitet.

Umleitung über das Stadtgebiet

Der Böschungsrutsch wurde Ende letzter Woche entdeckt. Wegen der fast senkrechten Abbruchkante direkt neben der Fahrbahn haben Baugrundspezialisten beschlossen, den Verkehr sicherheitshalber komplett auszuleiten. Die Umleitung erfolgt über das Stadtgebiet von Monheim (Wemdinger Straße/Donauwörther Straße) zur Anschlussstelle Monheim-Süd.

Sanierungskonzept wird erarbeitet

Das Staatliche Bauamt Augsburg wird nun dafür sorgen, dass der Rutsch so schnell wie möglich gesichert, ein Sanierungskonzept erarbeitet und die Böschung wiederhergestellt wird. Möglicherweise gibt es zunächst eine provisorische Lösung, um wenigstens die Umleitung wieder aufheben zu können. In der kommenden Woche werden mehrere Aufschlussbohrungen durchgeführt. Dafür muss die B2 voraussichtlich für zwei Tage voll gesperrt werden. Sobald die genauen Termine bekannt sind, will das Bauamt diese umgehend bekannt geben.