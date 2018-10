An der Brücke wird die Verschalung montiert. Das kann nur ausgeführt werden, wenn keine Autos unterwegs sind. Wer sich auskennt, sollte zwei neuralgische Punkte der Umleitung, die Brüchle-Kreuzung in Sonthofen und den Rosskopf-Kreisel in Immenstadt, meiden.

Falls das gute Wetter weiter anhält, dann sollen die ersten Autos noch vor Weihnachten über Burgberg nach Blaichach fahren können.