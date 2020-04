B173: Baustelle zwischen Lichtenfels und Kronach beendet

Nach der 24-tägigen Sperrung ist es soweit: Weniger Verkehr und ein für Straßenbauarbeiten zuletzt perfektes Wetter haben dafür gesorgt, dass die B173 zwischen Lichtenfels und Kronach wieder durchgängig für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Frischer Straßenbelag kostet knapp eine halbe Million Euro

Wie das Straßenbauamt Bamberg mitteilt, wurden die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Trieb, einem Ortsteil von Lichtenfels, und nördlich von Hochstadt am Main (Lkr. Lichtenfels) beendet. An beiden Stellen musste eine Komplettsanierung der Fahrbahnoberfläche vorgenommen werden, weil der Belag durch den Verkehr beschädigt worden war. Die Kosten für die Erneuerung der Straße liegen bei 490.000 Euro.