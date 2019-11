B15neu zwischen Regensburg und Landshut eröffnet

Die beiden größten Städte Ostbayerns – Regensburg und Landshut – verbindet künftig eine durchgängige, vierspurige Fernstraße. Am Dienstagnachmittag hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den letzten Bauabschnitt der B15neu zwischen Ergoldsbach und Essenbach eröffnet. Voraussichtlich am Mittwoch wird das Teilstück dann auch für den allgemeinen Verkehr freigegeben.

180 Millionen Euro, sechs Jahre Bauzeit

180 Millionen Euro hat das letzte, neun Kilometer lange Teilstück der B15neu zwischen Ergoldsbach und der A92 gekostet. Sechs Jahre lang wurde gebaut.

Die meisten Anwohner freuen sich

Viel Lokalprominenz ist an die B15neu gekommen, aber auch viele Anwohner aus den Ortschaften rund um die neue Fernstraße. Die meisten freuen sich über die neue Straße, aber es gibt auch skeptische Stimmen.

Bund Naturschutz kritisiert Flächenverbrauch

Der Bund Naturschutz Bayern und seine Kreisgruppe Landshut kritisieren die B15neu-Eröffnung. Diese bedeute einen großen Flächenverbrauch und einen massiven Eingriff in die Natur. Deshalb habe der Bund Naturschutz keinen Grund zum Feiern, sagt Kathy Mühlebach-Sturm, Vorsitzende der Kreisgruppe Landshut. Außerdem fordert der Umweltschutzverband ein Ende der B15neu an der A92. Denn derzeit ist noch offen, ob die B15neu nicht noch weiter in Richtung Süden zur A94 München-Passau und dann nach Rosenheim weitergebaut wird.