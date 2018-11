B15 wieder frei: Strecke durchgängig befahrbar

Die B15 bei Landshut kann voraussichtlich ab Sonntagnachmittag wieder in alle Richtungen befahren werden. Das hat das staatliche Bauamt Landshut mitgeteilt.

Bereits am Samstag wurden die Instandsetzungsarbeiten des zweistreifigen Streckenabschnittes der B15 südlich der Anschlussstelle Essenbach der A92 größtenteils abgeschlossen. Eine Umleitung des Verkehrs ist ab Sonntagnachmittag nicht mehr erforderlich.

Arbeiten an Schutzeinrichtungen

Bis Ende November dieses Jahres werden noch Arbeiten an den Schutzeinrichtungen durchgeführt. Daher steht im vierstreifigen Streckenabschnitt zwischen dem Anschluss der B15 an die B299 an der Konrad-Adenauer-Straße und südlich der Anschlussstelle Essenbach teilweise nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Geschwindigkeit wird auf 50 Kilometer pro Stunde beschränkt.

Autofahrer sollten hier mehr Zeit einkalkulieren.