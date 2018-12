B13 zwischen Ansbach und Gunzenhausen wieder befahrbar

"Täglich wurden rund 10.000 Fahrzeuge über Seitenstraßen umgeleitet", sagte Andreas Fechner vom Staatlichen Bauamt. Nun ist die B13 für den Verkehr wieder freigegeben. Die restlichen Bauarbeiten werden im Frühjahr 2019 mit dem Gehwegbau fortgesetzt, so Fechner. Anschließend erfolgt der Deckenbelag der Fahrbahnerneuerung im April 2019. Dafür muss die B13 wieder rund zwei Wochen lang voll gesperrt werden.

Straßenbauprojekt über 2,7 Millionen Euro

Das Staatliche Bauamt Ansbach saniert die insgesamt 4,5 Kilometer lange Strecke zwischen Muhr am See und Schlungenhof seit Anfang September dieses Jahres in mehreren Bauabschnitten. Die Kosten für das Straßenbauprojekt sind mit rund 2,7 Millionen Euro veranschlagt.