B13 bei Randersacker: Sechs Verletzte nach schwerem Unfall

Auf der B13 bei Randersacker hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verletzten, darunter einer Schwerverletzten ereignet. Ein mit drei Personen besetzter Kleintransporter war auf einen Lkw aufgefahren, abgeprallt und im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, in dem ebenfalls drei Personen saßen. Eine 26-jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der 47-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde vorläufig festgenommen und befindet sich ebenfalls in einem Krankenhaus.

26-jährige Frau erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag mitteilt, herrschte zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 21.10 Uhr wegen einer Sperrung der A3 auf der Straße zwischen Würzburg und Randersacker sehr starker Verkehr. Dem derzeitigen Kenntnisstand nach fuhr der Kleintransporter aus bislang ungeklärte Ursache seitlich auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf und schleuderte anschließend unkontrolliert in den Gegenverkehr.

Dort stieß der Transporter frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Eine 26-Jährige, die auf dem Rücksitz des Autos saß, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Mitfahrer in dem Auto erlitten leichtere Verletzungen. In dem Transporter erlitten der 47-jährige Fahrer sowie ein Mitfahrer schwere Verletzungen, der Beifahrer erlitt leichtere Verletzungen.

Unfallverursacher vorläufig festgenommen

Die sechs Verletzten kamen nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in verschiedene Krankenhäuser. Der 47-jährigen Fahrer des Kleintransporters wurde vorläufig festgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für mehrere Stunden gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Raum Randersacker führte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.