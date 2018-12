B12 nach Unfall mit Lkw gesperrt – Pkw-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B12 bei Hellengerst im Landkreis Oberallgäu ist am Morgen der Fahrer eines Pkw schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr er aus ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf. Angaben über die Straßenverhältnisse konnte ein Sprecher der Polizei am Morgen noch nicht machen. Der Pkw-Fahrer musste nach dem Unfall aus dem Wagen geschnitten werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lkw steht quer auf B12 - Bundesstraße gesperrt

Der Lkw stellte sich bei dem Unfall quer und verkeilte sich auf der B12. Die Bundesstraße ist deshalb in beide Richtungen gesperrt. Die Bergung kann noch mehrere Stunden dauern. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschaltet.