B11-Tunnel in Deggendorf wegen Arbeiten abwechselnd gesperrt

Ab dieser Woche beginnen in Deggendorf Wartungsmaßnahmen und andere Arbeiten an den B11-Tunneln. Wie das Staatliche Bauamt Passau mitteilt, stehen in diesem Jahr etwas umfangreichere Arbeiten an.

Frühjahrsputz im Herbst

So werden zum Beispiel im Nordtunnel die Löschwasserleitungen wesentlich verbessert. Die Arbeiten dauern insgesamt bis voraussichtlich Anfang Dezember.

An den ersten drei Tagen findet die Herbstwartung statt, bei der die Technik wie Lüfter, Kameras oder Beleuchtung in den Tunneln überprüft und die Röhren gereinigt werden. Durch die Reinigung der Tunnelwände und der Fahrbahn soll eine maximale Helligkeit in den Röhren erreicht werden. Für die Arbeiten werden einzelne Röhren abwechselnd gesperrt. Alle Sperrungen im Detail finden Sie unten in der Bildergalerie.

Gefährlicher Arbeitsplatz

Das Staatliche Bauamt Passau bitte alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Rücksicht. Auf den Umfahrungsstrecken sollte mehr Zeit eingeplant werden, in den Tunneln gilt während der Arbeiten eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde um die Sicherheit der Arbeiter in den Röhren zu gewährleisten.

Die B11-Tunnel sind wichtige Verbindungsstrecken für Autofahrer, die aus dem Bayerischen Wald über die Rusel nach Deggendorf oder auf die A92 fahren und umgekehrt.