B11-Tunnel Deggendorf wegen Wartungen zeitweise gesperrt

In dieser Woche werden die B11-Tunnel in Deggendorf und Regen gewartet und deswegen abschnittsweise gesperrt.

Sperrung unausweichlich

Wie das Staatliche Bauamt Passau mitteilt, ist der "Tunnel-TÜV" in Deutschland zweimal im Jahr vorgesehen. Dabei werden alle sicherheitstechnischen Einrichtungen wie die Notruf- oder Lautsprecheranlagen sowie das Brandmeldesystem kontrolliert. Die Be- und Entlüftungsanlagen werden ebenfalls überprüft und gereinigt. Damit alle Fachleute in den Röhren sicher und schnell arbeiten können, müssen diese gesperrt werden.

Feuerwehrübung im Tunnel

Durch Nachtsperrungen und eine genaue Planung versucht das Staatliche Bauamt die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Die Zeit der Tunnelsperrung in Deggendorf wird am Montag auch für eine Feuerwehrübung genutzt, bei der die neue Löschwasserleitung getestet wird. Dabei werden auch Lautsprecherdurchsagen zu hören sein. Der B11-Tunnel in Regen wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewartet und dafür gesperrt.

Die B11-Tunnel sind wichtige Verbindungsstrecken für Autofahrer, die aus dem Bayerischen Wald über die Rusel nach Deggendorf oder auf die A92 fahren und umgekehrt. Der B11-Tunnel in Regen wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewartet und dafür gesperrt.

Die Sperrungen im Detail:

Deggendorf:

Tunnel Süd: Sperrung Ausfahrt Rusel am Montag, 11. Oktober, von 8.30 bis 13 Uhr

Umleitung in Fahrtrichtung Rusel: Tunnel Nord, B 11 alt, St 2133, RuselstraßeVollsperrung Tunnel Nord von Montag, 11. Oktober, ab 13 Uhr bis Donnerstag, 14. Oktober, 5 Uhr

Umleitung in Fahrtrichtung Bayerisch Eisenstein: Ausfahrt Egger Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Anschluss B 11

Umleitung in Fahrtrichtung München: Anschluss B 11, Konrad-Adenauer-Straße, Auffahrt Egger Straße

Nachtsperrung Tunnel Süd in Fahrtrichtung Bayerisch Eisenstein von Dienstag, 12. Oktober, ab 21 Uhr bis Mittwoch, 13. Oktober, 5 Uhr

Umleitung: Deggendorf Mitte, Hans-Krämer-Straße, Angermühlstraße, Poststraße, Graflinger Straße und Ruselstraße in Richtung Rusel beziehungsweise Graflinger Straße und B 11 nach Bayerisch EisensteinNachtsperrung Tunnel Süd in Fahrtrichtung München am Mittwoch, 13. Oktober, ab 21 Uhr bis Donnerstag, 14. Oktober, 5.00 Uhr

Umleitung in Fahrtrichtung München: Ausfahrt Konrad-Adenauer-Straße, Egger Straße, Stadtfeldstraße, Güterstraße, Mettener Straße, Neusiedler Straße, Deggendorf Mitte

Regen:

Nachtsperrung

Donnerstag, 14. Oktober, 19.00 Uhr bis Freitag, 15.10., 05.00 Uhr

Die Umleitung über Rinchnach ist ausgeschildert.