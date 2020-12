B286-Erweiterung wird 10 Millionen Euro billiger als geplant

In der Regel werden Bauprojekte deutlich teurer als geplant. Bei der Erweiterung der B286 zwischen dem Autobahnkreuz an der A70 bei Schweinfurt und Schwebheim ist das nicht so. Im Gegenteil: die Erweiterung der Bundesstraße von zwei auf vier Spuren auf 4,3 Kilometern wurde sogar deutlich günstiger als ursprünglich veranschlagt.

Wie ein Sprecher des Bayerischen Bauministeriums auf Anfrage sagte, hat der Straßenbau 35 Millionen Euro gekostet. Bei Baustart im März 2019 war man von Baukosten in Höhe von 45,3 Millionen Euro ausgegangen.

Viele Bäume gefällt

Welche Faktoren das Projekt nun finanziell deutlich günstiger gemacht haben, konnte der Sprecher nicht sagen. Auf der 4,3 Kilometer langen Strecke zwischen der A70 und Schwebheim sind täglich zwischen 20.000 und 25.000 Fahrzeuge unterwegs. Rund 3.000 davon sind Lastwagen. Für den vierspurigen Straßenausbau waren auf der östlichen Seite der B286 durch den Schwebheimer Wald viele Bäume gefällt worden. Das wurde von Umweltschützern massiv kritisiert.

Wichtige Verbindung von Autobahnen

In Richtung Süden sind unter anderem zwischen Alitzheim und Gerolzhofen, zwischen Unterspießheim und Alitzheim und zwischen Gerolzhofen und Schallfeld jeweils dritte Überholfahrstreifen auf der B286 realisiert. Die B286 ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen der A70 bei Schweinfurt und der A3 Nürnberg-Frankfurt bei Wiesentheid. Auf der rund 35 Kilometer langen Strecke sind viele Lkw unterwegs. Wegen fehlender Sicht ist an vielen Stellen ein Überholen nicht möglich. Hinter Lastwagen bilden sich oft lange Schlangen. Autofahrer werden zu riskanten Überholmanövern verleitet.