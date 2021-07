vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Azubis gesucht: Mehr als 2.000 offene Lehrstellen in Schwaben

Am ersten September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Junge Menschen, die ein Handwerk erlernen wollen oder ihre Zukunft im Gastgewerbe, im Handel oder in der Industrie sehen, haben in Schwaben aber noch gute Chancen, eine Lehrstelle zu bekommen.