28.05.2019, 21:28 Uhr

Azubi schlägt Personaler in Dingolfing bewusstlos

In Dingolfing ist ein 18-jähriger Auszubildender während eines Gesprächs auf einen Mitarbeiter der Personalabteilung losgegangen. Er verletzte den 54-Jährigen so schwer, dass dieser per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.