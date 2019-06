Axtüberfall auf Bad Füssinger Tankstelle: 4.000 Euro Belohnung

Zwei Überfälle auf eine Tankstelle in Bad Füssing im Landkreis Passau innerhalb weniger Wochen: Der Täter, nach dem die Polizei nun fahndet, war maskiert und mit einer Axt bewaffnet.

Jetzt haben die Beamten Fotos von Kleidungsstücken und Gegenständen veröffentlicht, die der Täter vermutlich getragen hat. Darunter ist auch eine Trainingsjacke des Fußballvereins 1. FC Passau.

Polizei veröffentlicht Fotos von Kleidungsstücken

Das Polizeipräsidium Niederbayern hat mitgeteilt, dass wenige Tage nach den Überfällen am Pockinger Badeweiher Sachen gefunden wurden, von denen die Ermittler ausgehen, dass sie der Tankstellenräuber bei den Taten getragen hat: einen roten und einen schwarzen Sport-Rucksack der Marken "Fixit" und "Puma", weiße Freizeitschuhe der Marke "Vans" - und eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit dem Vereinslogo des 1. FC Passau drauf.

"Das ist sicher kein aktuelles Ausrüstungsstück meines Vereins. Die Marke Adidas tragen wir seit etwa zehn Jahren nicht mehr", sagt Alex Wösner, ehemaliger Vorstand des Fußballclubs. Wösner hat "keine Ahnung, wie viele solche Jacken heute noch in Umlauf sind, wer so was trägt bzw. besitzt".

"Im Prinzip kann sie jedem gehören, der früher mal Spieler oder Funktionär war, der aus dem weiteren Umfeld des Vereins stammt oder so ein Kleidungsstück irgendwann bekommen hat." Alex Wösner, ehemaliger Vorstand