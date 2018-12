AWO sichert die Zukunft des Selber Frauenhauses

Das einzige Frauenhaus in der Region wird weitergeführt. Ab dem ersten Januar übernimmt der AWO-Kreisverband das Frauenhaus. Die bisherigen Träger vom Verein "Hilfe für Frauen in Not" sowie die Landkreise Hof und Wunsiedel, die Stadt Hof und die Arbeiterwohlfahrt haben eine entsprechende Vereinbarung am Donnerstag (20.12.18) unterzeichnet. Das Frauenhaus wurde vor 40 Jahren gegründet. Bisher standen den Frauen sieben Plätze zur Verfügung, nun kommt ein achter dazu.

Ehrenamtliche Betreuung gescheitert

Damit steigen auch die Zuschüsse vom Freistaat auf 46.500 Euro jährlich. Das Frauenhaus beschäftigt eine Sozialpädagogin und zwei Erzieherinnen. Der Verein "Hilfe für Frauen in Not" hatte sich nicht mehr in der Lage gesehen, das Frauenhaus ehrenamtlich zu betreuen. Mit der Arbeiterwohlfahrt als neuem Träger ist die Gefahr der Auflösung der Einrichtung gebannt.