AWO Kulmbach wehrt sich gegen Vorwurf des Subventionsbetrugs

Der Kulmbacher Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) weist Vorwürfe zurück, sich an der Verpflegungspauschale für Pflegekräfte in der Corona-Krise zu bereichern. Die Frankenpost hatte berichtet, die Kulmbacher AWO würde mehr als drei Euro der vom Freistaat täglich pro Pflegekraft zur Verfügung gestellten 6,50 Euro für Verwaltung und Müllentsorgung einbehalten. Mehrere Mitarbeiter wollten das in Einrichtungen der AWO auf Aushängen gelesen haben. Bei rund 800 Mitarbeitern würde sich die Kulmbacher AWO so pro Monat um fast 75.000 Euro bereichern, so der Vorwurf.

Unterstützung von Pflegen in der Corona-Krise

Mit dem Verpflegungszuschuss will der Freistaat Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen unterstützen, die besonders im Kampf gegen das Coronavirus gefordert sind. Kürzungen der Pauschale wegen des anfallenden Verwaltungsaufwandes sehe der Freistaat nicht vor, so die Frankenpost. Der Hofer Landtagsabgeordnete der CSU, Alexander König, hatte daraufhin von Subventionsbetrug und einem Fall für die Staatsanwaltschaft gesprochen.

"Wenn die Einrichtungen diese Gelder vorsätzlich für Müllentsorgung, Querfinanzierung anderer Maßnahmen und die Verwaltung ausgeben – wie die Leitungen teils ganz offen zugeben – handelt es sich meiner Meinung nach hier eher um einen bedauerlichen Fall des Subventionsbetrugs und könnte eine Aufgabe für die Staatsanwaltschaft sein." Alexander König (CSU), Landtagsabgeordneter