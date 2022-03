AWO befürchtet das Aus für Mutter-Kind-Kliniken

Weil das Bundesgesundheitsministerium ab heute coronabedingte Ausgleichszahlungen einstellt, befürchtet der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ober- und Mittelfranken das Aus für seine Vorsorge- und Rehakliniken in Gunzenhausen und Bad Windsheim. Dort werden Mutter/Vater-Kind-Kuren angeboten.

AWO: "Mit den Kosten alleine gelassen"

Die Kliniken müssten dann der AWO zufolge alle Kosten für vorgeschriebene Corona-Maßnahmen selbst tragen. Diese Maßnahmen könnten die Bundesländer über die Hotspot-Regelungen vorschreiben, so die AWO. Das betrifft auch andere Einrichtungen. "Für die Mutter-Kind-Kliniken hat dies dramatische Folgen: Sie werden in Zukunft mit allen durch Corona verursachten Kosten alleine gelassen", heißt es in der Mitteilung.

Verband befürchtet erhebliche finanzielle Belastungen

Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass aufgrund der hohen Infektionszahlen erhebliche finanzielle Belastungen auf die Kliniken zukommen, um Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer und deren Kinder zu schützen. Außerdem geht die AWO davon aus, dass immer wieder Kuren coronabedingt kurzfristig abgesagt werden.

Die Familien hätten in der Corona-Pandemie einen hohen Preis bezahlt, sagt Sonja Borzel, Vorstandsvorsitzende des AWO Bezirksverbands Mittel- und Oberfranken. "Es ist notwendig und höchste Zeit, dass die Gesundheit denjenigen, die Sorgearbeit leisten, in den Mittelpunkt gestellt wird", fordert Borzel. Ohne Unterstützung würden die Kliniken es nicht schaffen, den Kurbetrieb aufrechtzuerhalten.