AWO Augsburg führt 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ein

"Seit Jahren wird über die schlechte und belastende Arbeitssituation in der Pflege diskutiert und lamentiert. Wir wollen nicht nur reden, sondern positive Fakten schaffen", sagt Werner Weishaupt, Sprecher der Geschäftsführung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Augsburg. Daher soll die Arbeitszeit verkürzt, die Bezahlung aber nicht schlechter werden.

35-Stunden-Woche soll Pflegeberuf attraktiver machen

Mit dem neuen Haus-Tarifvertrag und der 35-Stunden-Woche sollen nicht nur die Rahmen- und Arbeitsbedingungen verbessert, sondern auch der Pflegeberuf generell attraktiver gemacht werden. "Dann überlegen sich viele junge Menschen vielleicht, eine entsprechende Berufsausbildung in der Pflege und darüber hinaus im Sozial- und Gesundheitswesen anzugehen", sagt Weishaupt.

Auch die Gewerkschaft Verdi hofft nach der Tarifeinigung mit der AWO Augsburg auf eine starke Signalkraft. "Wir haben einen Leuchtturm an Tarifabschluss erzielt", sagt Robert Hinke von Verdi Bayern. Dieser sei in Bayern einzigartig.

Arbeitszeit wird in zwei Schritten von 39 auf 35 Stunden gesenkt

Laut AWO Augsburg seien die Pläne für die 35-Wochen-Woche schon länger in der Schublade gelegen, die Corona-Pandemie habe sie aber ausgebremst. Nun soll es, passend zum 100-jährigen Jubiläum der AWO Augsburg, ab kommendem Herbst losgehen.

Die wöchentliche Arbeitszeit will die AWO Augsburg für ihre Pflegekräfte zum 01. September um zwei Stunden senken, ein Jahr später dann um weitere 2 Stunden – der Lohn bleibt gleich. Auch für Erzieherinnen und Erzieher und pädagogische Kräfte in Heimen oder Beratungsstellen soll die 35-Stunden-Woche kommen, und zwar ab kommenden Jahr ebenfalls in zwei Schritten. Bis 01. September 2024 sollen dann auch diese Gruppen ihre Arbeitszeit auf 35 Stunden reduziert haben. Rund 1.000 Beschäftigte sollen vom neuen Haus-Tarifvertrag profitieren.

Beschäftigte können weiterhin 39 Stunden arbeiten – bei höherem Lohn

Es werde aber niemand zur Arbeitszeitreduzierung gezwungen, sagt Werner Weishaupt. Wer will, kann weiter 39 Stunden arbeiten – als Ausgleich bekommen die Beschäftigten eine entsprechende Entgelterhöhung von mehr als zehn Prozent. Die AWO Augsburg erhofft sich, dass viele Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren – und gleichzeitig neues Personal angelockt wird und bisherige Teilzeitkräfte aufstocken.

Über die Finanzierung will AWO Augsburg jetzt verhandeln

Nun gehe es aber auch um die konkrete Refinanzierung. "Wir werden jetzt Verhandlungen mit den Kostenträgern, also zum Beispiel den Pflege- und Krankenkassen, führen. Wir gehen davon aus, dass das, was im Tarifvertrag steht, akzeptiert wird", sagt Weishaupt. "Wir gehen durchaus ein wirtschaftliches Risiko ein, aber wir glauben, dass dieses Risiko beherrschbar ist." Sollte es hier Probleme geben, hat Verdi bereits Hilfe und Unterstützung angekündigt. "Wir werden nicht lockerlassen und an die Öffentlichkeit treten", sagt Robert Hinke.

35-Stunden-Woche erhöht Druck auf andere Arbeitgeber

Die 35-Stunden-Woche werde von den anderen Trägern und Arbeitgebern nun sicherlich sehr kritisch beäugt und den Konkurrenzdruck erhöhen – das sei aber auch gut so und gewollt, sagt Hinke. Denn es gebe schon seit Jahren eine akute Personalnot, die in eine "Personalkatastrophe" münden könne, wenn nicht jetzt endlich gehandelt werde.

Hinke nimmt dabei die Politik, aber auch die Arbeitgeber in die Pflicht: "Gerade in der Corona-Pandemie haben viele Träger auf die Politik gezeigt, aber einige Arbeitgeber übernehmen selbst keine Verantwortung und sind nicht einmal tarifgebunden."

Fachkräftemangel hat finanzielle Folgen

Die Personalnot koste die Arbeitgeber schon jetzt viel, einige zahlen laut Verdi Werbeprämien von bis zu 8.000 Euro, um Pflegekräfte zu gewinnen – andere Arbeitgeber zahlen entsprechende Summen, um Personal zu halten. "Etliche Stationen und Bereiche können nicht aufrechterhalten werden, aufgrund von Personalmangel", sagt Hinke. Die Ausbildungszahlen reichten derzeit nicht aus, um die bestehende Infrastruktur der Pflege aufrechtzuerhalten. Darum brauche es dringend Veränderungen.