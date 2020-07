Autozulieferer ZF verzichtet in Schweinfurt auf Jobabbau

Die rund 9.100 Mitarbeiter des Automobilzulieferers ZF in Schweinfurt können aufatmen. Es werden keine Arbeitsplätze abgebaut. Das sagte Oliver Moll, der Betriebsratsvorsitzende am ZF-Standort Schweinfurt. Bei den ZF-Mitarbeitern war seit Ende Mai die Angst umgegangen, nachdem der Unternehmensvorstand in Friedrichshafen bekannt gegeben hatte, dass bis 2025 wegen der Corona-Krise weltweit zwischen 12.000 und 15.000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Etwa die Hälfte dieser Arbeitsplätze sollten in Deutschland gestrichen werden.

Erfolgreiche Verhandlungen mit Schweinfurter Standortleitung

Moll sagte nun nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Schweinfurter Standortleitung: "Alle Verträge werden eingehalten." Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte die Schweinfurter ZF Standortleitung mit dem Betriebsrat eine Beschäftigungsgarantie für alle festangestellten Mitarbeiter bis 31. Dezember 2025 unterzeichnet.

ZF stellt wieder Auszubildende und Studenten ein

Laut Moll werden jedoch Verträge von befristet Beschäftigten auslaufen und zum Großteil nicht verlängert werden. Anfang des Jahres waren noch rund 600 befristet Beschäftigte im Unternehmen in Schweinfurt tätig, jetzt sind es laut Moll noch knapp 300. "Es geht nicht an die Stammmannschaft, wir stellen nun auch wieder 132 Azubis und dual Studierende ein," sagte Moll.

Im Augenblick werden laut Moll vergleichbar wenige befristet beschäftige Ferienarbeitskräfte eingestellt, damit Mitarbeiter Urlaub nehmen können. Sonst seien in den Sommerferien zwischen 800 und 1.000 Ferienarbeitskräfte eingestellt worden, in diesem Jahr seien es "vielleicht 100 bis 150", sagte Moll.