Autozulieferer schließt Teile seiner Produktion in Hengersberg

Der Autozulieferer Webasto will offenbar Teile seiner Produktion in Hengersberg bei Deggendorf schließen. Das hat die Firmenzentrale in Stockdorf nahe München auf BR-Anfrage bestätigt. Die Beschäftigten wurden bereits informiert, heißt es.

Cabrio-Rohbau bleibt in Hengersberg

Wie viele Arbeitsplätze von der Schließung betroffen sein werden, kann Webasto noch nicht sagen, man stehe noch in Verhandlungen, so eine Unternehmenssprecherin. Einige Beschäftigte des Cabrio-Rohbaus bleiben jedoch am Standort Hengersberg und ziehen um in das Verwaltungs- und Entwicklungszzentrum.

Endmontage wird in die Slowakei verlagert

Die Endmontage wird dagegen in die Slowakei verlagert. Die Herstellung von Zulieferprodukten soll im Webasto Werk Schierling im Kreis Regensburg zusammengeführt werden: Dort werden seit Herbst 2019 Batteriesysteme produziert. Der ebenfalls im vergangenen Jahr in Hengersberg neu aufgebaute Testing-Bereich sowie der Prototypenbau sind von den Schließungen nicht betroffen.

Stellenabbau schon vor zwei Jahren angekündigt

Die Beschäftigten wurden in Versammlungen über die Schließungspläne informiert. Schon vor zwei Jahren hatte Webasto angekündigt, die Produktion von Cabrio-Verdecken in die Slowakei zu verlagern und 160 der damals knapp 300 Stellen abzubauen.