Autozulieferer Leoni hilft Kollegen in der Ukraine

Der fränkische Autozulieferer Leoni mit Sitz in Nürnberg und Entwicklungsstandort in Kitzingen hat eine große und langfristig angelegte Hilfe für Kollegen in den Werken in der Ukraine auf die Beine gestellt. Dabei greift Leoni auf die Unterstützung zweier Würzburger Hilfsorganisationen zurück, berichteten die Verantwortlichen am Standort Kitzingen. "Die Solidarität und Hilfsbereitschaft, die wir weltweit im Unternehmen erleben, ist überwältigend", sagt Personalvorständin Ursula Biernert.

Verschiedene Hilfsgüter und Geldspenden für die Ukraine

Seit Ausbruch des Krieges habe Leoni begonnen, mehr als 60 Tonnen Hilfsgüter für die insgesamt 7.000 Mitarbeiter in zwei Werken in der Westukraine (Stryj und Kolomyja) zu organisieren. Außerdem haben die Mitarbeiter weltweit für ihre Kollegen Geld gespendet. Das Unternehmen hat diese Spenden bislang zusätzlich mit 280.000 Euro unterstützt.

Weitere 57.000 Euro kamen vom Betriebsrat des Leoni-Standorts Roth aus einem über Jahrzehnte angesammelten Sterbegeldfonds. Dafür konnten Nahrungsmittel und Hygieneartikel, aber auch technisches Equipment wie Powerbanks und sogar mehrere Krankenwagen gekauft werden, berichtete Jürgen Rauhut, zuständig für die Abteilung Compliance und Ethik. Unterstützt wird das Unternehmen von den beiden Würzburger Hilfsorganisationen "Hermine" und "Liebe im Karton".

Produktion im ukrainischen Werk läuft weiter

Die Produktion in den beiden Werken sei auf Wunsch der ukrainischen Regierung aber auch der Mitarbeiter schon kurz nach Ausbruch des Krieges wieder angelaufen. "Die Mitarbeiter kommen täglich ins Werk, die Produktion wird ab und zu unterbrochen durch einen Fliegeralarm, aber das Kriegsgeschehen ist in der Westukraine anders als in der Ostukraine", so Rauhut.