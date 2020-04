20.04.2020, 19:52 Uhr

Autozulieferer Leoni erhält Staatshilfe

Der angeschlagene Autozulieferer Leoni mit Sitz in Nürnberg erhält in der Corona-Krise Staatshilfe. Der Bund und die Länder Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hätten einen Kredit in Höhe von 330 Millionen Euro bewilligt, teilte Leoni mit.