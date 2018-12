Autounfall mit zwei Schwerverletzten im Landkreis Cham

Zwei Autos sind in Nassen bei Walderbach am Nachmittag frontal zusammengestoßen, dabei wurden zwei Menschen schwer, drei Personen leicht verletzt. Zwei Rettungshubschrauber mussten zum Unfallort kommen, um die Schwerverletzten in die Kliniken nach Regensburg und Straubing zu fliegen.

Aquaplaning als mögliche Ursache

In einer Kurve kam eine 26-jährige Autofahrerin ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Unfallverursacherin und die Beifahrerin des anderen Autos wurden schwer, drei weitere Autoinsassen leicht verletzt.

Warum das Auto ins Rutschen kam, ist noch nicht sicher – die Polizei geht von Aquaplaning aus, das müsse jetzt aber ein Gutachter klären.