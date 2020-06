Autounfall in Coburg: Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Wie die Polizei mitteilt, habe ein 69-jähriger Mann vermutlich eine rote Ampel übersehen, als er in Coburg am sogenannten Thüringer Kreuz von der Kasernenstraße in die Rodacher Straße gefahren ist. Dabei soll er einem Autofahrer die Vorfahrt genommen haben.

Fahrer und Beifahrer müssen ins Krankenhaus

Die Beifahrerin des angefahrenen Autos habe dadurch eine nicht unerhebliche Kopfplatzwunde erlitten, heißt es in der Meldung weiter. Auch der Fahrer sowie der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden an den beiden Autos, einem Porsche und einem Oldtimer, schätzt die Polizei auf 90.000 Euro.