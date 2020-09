vor 12 Minuten

Autounfall am Bahnübergang Warngau - Familie mit Baby verletzt

Am Bahnübergang in Warngau ist am Mittag ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Offenbar wurden drei Menschen verletzt, Eltern und ihr Baby. Die Bahnstrecke zwischen Schaftlach und Holzkirchen ist gesperrt, es fahren keine Züge.