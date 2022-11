Autotransporter brennt auf A3 - Autobahn gesperrt

Die A3 Nürnberg-Passau ist wegen eines ausgebrannten Sattelzugs zwischen dem Autobahnkreuz Deggendorf und der Anschlussstelle Hengersberg für den Verkehr komplett gesperrt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern dem BR mitteilt, ist bei dem Brand ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden.

Auflieger und neun Neufahrzeuge komplett zerstört

Der Fahrer des portugiesischen Gespanns bemerkte gegen 9 Uhr, dass ein Reifen brannte. Er konnte den Lkw noch am Pannenstreifen abstellen, bekam das Feuer aber nicht mehr unter Kontrolle. Die Sattelzugmaschine konnte er noch retten, indem er sie abkoppelte. Am Auflieger befanden sich neun Neufahrzeuge, die durch das Feuer völlig zerstört wurden.

Die Fahrbahn in Richtung Passau wurde komplett gesperrt, die Autobahnmeisterei leitet am Autobahnkreuz Deggendorf ab.

A3-Sperre dauert bis in den Nachmittag

Die Löscharbeiten konnten laut Polizeisprecher gegen 10.30 Uhr beendet werden. Die Bergung dürfte sich aber bis in den frühen Nachmittag ziehen. Nach derzeitigem Stand muss für die Bergung der zehn Fahrzeuge die Vollsperrung aufrechterhalten bleiben. Nur temporär werde eine Fahrspur freigegeben, dann können auch angestaute Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, so der Sprecher.

Die Polizei bittet darum, die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Verletzt wurde bei dem Unfall bislang niemand.