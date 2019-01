Autotransporter-Brand auf A3-Brücke: Schwierige Bergung

Komplizierte Aufräumarbeiten

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten am Mittag noch an. Das Problem: Alle acht Fahrzeuge, die der Transporter geladen hatte, mussten einzeln weggebracht werden, da es nicht möglich war, das Gespann komplett abzuschleppen, so die Polizei. Anschließend sollten noch Brückenstatik und die Fahrbahn überprüft werden. Vermutlich gibt es dort stärkere Schäden, wie zum Beispiel an den auf der Brücke besonders wichtigen Leitplanken. Die wurden von der starken Hitze auf rund 30 Metern Länge stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an dem ungarischen Gespann und den geladenen Autos wurde zunächst auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Staus bis zum Nachmittag

Die Verkehrsbehinderungen zogen sich bis in den Nachmittag hinein. Zwar konnte zwischenzeitlich eine Spur in Richtung Regensburg freigegeben werden, aber dennoch gab es einen kilometerlangen Rückstau. Auch auf den Ausweichstrecken kam es laut Polizei immer wieder zum Stillstand. In Richtung Nürnberg waren dagegen am Mittag alle Fahrspuren frei.