Autos in Brand gesteckt - auch leerstehender Supermarkt brennt

Noch ist unklar, wer die zwei Fahrzeuge in Taufkirchen im Landkreis München in der Nacht von Sonntag auf Montag in Brand gesetzt hat. Ein Anwohner hatte das Feuer kurz vor ein Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannten die zwei Autos bereits lichterloh. Die brennenden Pkw konnte die Feuerwehr rasch löschen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um stillgelegte Schrottfahrzeuge.

Feuer ging auf einen stillgelegten Supermarkt über

Die Flammen hatten allerdings auf ein nebenstehendes Gebäude, einen stillgelegten Supermarkt, übergegriffen. Hier konnten die Freiwilligen Feuerwehren aus Taufkirchen und dem benachbarten Unterhaching das Feuer erst nach drei Stunden erfolgreich bekämpfen. Die beiden Pkw wurden durch den Brand völlig zerstört. Ungeklärt ist noch, ob sie auf dem Hinterhof abgestellt werden durften. Der Schaden wird insgesamt auf über 100.000 Euro veranschlagt. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und sucht noch Zeugen.

Erst am Wochenende hatten Unbekannte in Schönau am Königssee mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von 70.000 Euro.