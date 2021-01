Autos bei Kürnacher Händler aufgebrochen – 150.000 Euro Schaden

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter zahlreiche Fahrzeuge eines Autohändlers in Kürnach im Landkreis Würzburg aufgebrochen und hochwertige Fahrzeugteile entwendet. Die Kripo schätzt den Beute- und Sachschaden auf etwa 150.000 Euro. Am Montagmittag meldete ein Mitarbeiter eines Autohauses den Einbruch auf das Firmengelände am Wachtelberg.

Gezielt Autoteile ausgebaut

Beamte der Kripo Würzburg nahmen die Ermittlungen auf und konnten feststellen, dass Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam durch den Zaun auf das Gelände des Automobilhandels gelangten und sich dort im Anschluss an rund 40 hochwertigen Fahrzeugen zu schaffen machten. Die Einbrecher schlugen unter anderem die Seitenscheiben der hochwertigen Karossen ein und bauten daraufhin Teile wie Navigationsgeräte, Lenkräder, Airbags oder Kommunikationseinheiten aus.

Hoher Sach- und Beuteschaden

Allein die Beute ist laut Polizei 80.000 Euro wert. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die Kripo Würzburg bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.