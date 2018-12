Autorennen in Rosenheim: Raser wieder vor Gericht

Im Mai verurteilte das Amtsgericht Rosenheim einen jungen Mann aus Kolbermoor zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung. Laut noch nicht rechtskräftigem Urteil war er mitschuldig am Tod zweier junger Frauen vom Samerberg, weil er ein überholendes Auto nicht hatte einscheren lassen und es deshalb zu einem tödlichen Frontalzusammenstoß kam.

Zu Beginn dieses Prozesses wurde bekannt, dass der Mann nur eine Woche vor dem Prozess offenbar wieder bei einem illegalen Autorennen erwischt worden war. Deshalb steht er heute erneut vor Gericht.

Mit quietschenden Reifen durch Rosenheim

Laut Anklage war der 24-Jährige Anfang April 2018 kurz nach Mitternacht in der Rosenheimer Innenstadt mit seinem BMW sehr schnell und mit quietschenden Reifen in eine Kurve gefahren. Neben ihm fuhr ein zweiter BMW, ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit. Polizisten verfolgten die beiden Autos, die sich offensichtlich ein Rennen mitten in der Stadt lieferten.

Der 24-Jährige konnte schließlich angehalten werden, sein Führerschein und das Auto wurden sichergestellt, was er laut Aussage der Polizisten bei einem früheren Prozess mit den Worten kommentierte: "Das ist mir egal, ich geb' meinen Führerschein einfach freiwillig drei bis vier Jahre ab. Dann kauf' ich mir einen Lambo und penetrier' sie richtig". Der Fahrer des anderen BMW konnte nicht ermittelt werden.

Autorennen können nun auch per Strafrecht geahndet werden

Angeklagt vor dem Amtsgericht Rosenheim ist der 24-jährige Kolbermoorer nach einer neuen Bestimmung im Strafgesetzbuch. Gemäß § 315d können verbotene Kraftfahrzeugrennen jetzt auch per Strafrecht geahndet werden - mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, in schweren Fällen sogar bis zu zehn Jahren.

Als Folge einer Verurteilung nach diesem Paragrafen kann auch der Führerschein endgültig entzogen werden. Außerdem kann der Richter das Fahrzeug eines Angeklagten, mit dem dieser an einem verbotenen Autorennen beteiligt war, einziehen. Was bedeutet, dass er sein Auto nicht mehr zurückbekommt und es zugunsten der Staatskasse verwertet wird. Davor galten solche Rennen nur als Ordnungswidrigkeit und wurden lediglich mit Bußgeld und einem Monat Fahrverbot geahndet.