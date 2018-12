Autorennen in Rosenheim: Geldstrafe für Wiederholungstäter

Laut Richterin Julia Haager hatte sich der Angeklagte an einem illegalen Autorennen mitten in Rosenheim beteiligt. Nach der Zeugenaussage zweier Streifenpolizisten war der 24-Jährige Anfang April 2018 kurz nach Mitternacht in der Rosenheimer Innenstadt mit seinem BMW sehr schnell und mit quietschenden Reifen in eine Kurve gefahren. Neben ihm fuhr ein zweiter BMW, ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit.

Rennen mitten in der Stadt

Polizisten verfolgten die beiden Autos, die sich offensichtlich ein Rennen mitten in der Stadt lieferten. Der 24-Jährige konnte schließlich angehalten werden, sein Führerschein und das Auto wurden sichergestellt – was er laut Aussage der Polizisten bei einem früheren Prozess mit den Worten kommentierte: "Das ist mir egal, ich geb' meinen Führerschein einfach freiwillig drei bis vier Jahre ab. Dann kauf' ich mir einen Lambo und penetrier' sie richtig". Der Fahrer des anderen BMW konnte nicht ermittelt werden.

Verteidiger wollte Freispruch

Dieser Aussage folgte die Richterin in ihrem Urteil, der Staatsanwalt hatte 180 Tagessätze zu je 100 Euro gefordert, der Verteidiger Freispruch. Er sah den Tatbestand eines illegalen Autorennens nicht erfüllt.

Angeklagter wohl mitschuld am Tod zweier junger Frauen

Der Angeklagte war bereits im Mai 2018 vom Amtsgericht Rosenheim zu zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden. Laut noch nicht rechtskräftigem Urteil war er mitschuldig am Tod zweier junger Frauen vom Samerberg, weil er ein überholendes Auto nicht hatte einscheren lassen und es deshalb zu einem tödlichen Frontalzusammenstoß kam. Im Gegensatz zum damaligen Prozess äußerte er sich diesmal zur Sache, stritt alle Vorwürfe aber ab. Ein Rennen habe nicht stattgefunden, die Bemerkung mit dem Penetrieren sei nicht gefallen.

Richterin: "Sie brauchen viel Zeit zum Nachdenken"

Richterin Haager gab dem Angeklagten zum Schluss noch mit auf den Weg: "Sie brauchen viel Zeit zum Nachdenken, wie man sich im Straßenverkehr verhält und die Rechte anderer Verkehrsteilnehmer achtet. Deshalb wurde der Führerschein auch für so lange Zeit entzogen."

Wortgefecht vor Gericht

Nach der Urteilsverkündung wandte sich die Mutter des Angeklagten lautstark an den Staatsanwalt und warf ihm vor, die Situation verkannt zu haben. Daraus entwickelte sich ein Wortgefecht mit der Mutter einer der beiden jungen Frauen vom Samerberg, die bei dem Frontalzusammenstoß im November 2016 getötet worden waren und an dem auch der heutige Angeklagte nach einem noch nicht rechtskräftigen Urteil beteiligt war.