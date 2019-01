Autoraser-Prozess in Passau: Haft- und Bewährungsstrafen

Im Prozess um ein illegales Autorennen in Passau mit anschließendem Horrorcrash muss der 30-jährige Angeklagte für zwei Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Der 19-Jährige bekam ein Jahr und fünf Monate auf Bewährung. Beide Männer wurden verurteilt wegen eines illegalen Autorennens.

Gutachter liefert Beweise für Autorennen

Die Richter sahen es nach der umfangreichen Beweisaufnahme mit 14 Zeugen und einem Gutachter als erwiesen an, dass sich die beiden mit ihren 210- bzw. 450-PS-Autos spontan zu einem Rennen vereinbart hatten. Der motorisierte Wettkampf endete mit einem Unfall, bei dem fünf Personen teilweise lebensgefährlich verletzt wurden.

"Die Gesamtschau aller Indizien und Aussagen von Zeugen – insbesondere auch des Gutachters – lässt keinen anderen Schluss zu, als dass ein Autorennen das Motiv war", erklärte der Vorsitzende Richter in seiner Begründung.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den älteren Angeklagten eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten gefordert. Für den 19-Jährigen plädierte sie auf eine Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.

Anwalt forderte Freispruch und Bewährung

Die Verteidiger der beiden Angeklagten hatten argumentiert, es bestehe kein Tatnachweis für ein illegales Rennen. Die Polizei hätte gezielt in diese Richtung ermittelt. Der Anwalt des 30-jährigen Angeklagten forderte Freispruch. Der Anwalt des 19-Jährigen sagte, sein Mandant habe schlicht einen Fahrfehler bei überhöhter Geschwindigkeit begangen. Er forderte eine Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Der Prozess ging an einem Tag über die Bühne.

Horrorcrash mit fünf teilweise Schwerverletzten

Passiert war der Horrorcrash vor einem Jahr auf der vierspurigen Donauuferstraße im Passauer Stadtteil Hacklberg. Laut Anklage sollen sich die beiden heute 19 und 30 Jahre alten Angeklagten an einer roten Ampel stehend "mit Gashebelgeräuschen und Blickkontakten" auf ein Rennen verständigt haben. Bei Grün sollen beide ihre PS-starken Autos der gleichen Automarke auf eine Geschwindigkeit zwischen 130 und 160 km/h beschleunigt haben. Der Jüngere verlor nach einigen hundert Metern bei einem Spurwechselmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, flog über eine Mittelinsel auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das entgegenkommende Auto einer 56-jährigen Frau. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr daraufhin in den Pkw der 56-Jährigen.

Dabei wurden der Unfallverursacher, die Frau im entgegenkommenden Fahrzeug, deren neunjährige Enkelin und die beiden 67 und 70 Jahre alten Insassen im dritten Auto zum Teil schwer verletzt. Laut Anklageschrift ist der ältere Raser weitergefahren, obwohl er den Unfall bemerkt hatte.

Beiden müsse bewusst gewesen sein, so der Richter, dass es höchst riskant gewesen sei, innerorts und bei Dunkelheit mit einer derartigen Geschwindigkeit durch die Stadt zu rasen. Die verletzten Opfer in den anderen beteiligten Autos hätten Glück gehabt, sie hätten auch tot sein können.

Führerscheine erst mal weg

Die beiden Männer müssen neben den Gefängnisstrafen auch Geldstrafen zahlen, außerdem werden ihre Führerscheine für längere Zeit eingezogen. Neben "Verbotene Kfz-Rennen" (§315d StGB) wurden die beiden auch wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung, Daniel D. dazu noch wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verurteilt.

Maria L., die bei dem Unfall ebenfalls lebensgefährlich verletzt wurde und heute noch an den Folgen zu leiden hat, nach dem Urteil zum BR: "Ich glaube, dass es ein fairer Prozess mit einem gerechten Urteil war. Ich bin erleichtert, dass alles vorbei ist." Die Geste des Angeklagten Julian K., der sich im Gerichtssaal persönlich bei ihr entschuldigte, empfand sie "als positiv.“"