Würzburg: Bewährungsstrafe für 22-jährigen Autoraser

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Würzburg einen 22-Jährigen Autoraser zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe ist auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem wird ihm die Fahrerlaubnis für ein halbes Jahr entzogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Fußgängerin konnte nicht mehr ausweichen

Zu Prozessbeginn hatte die Geschädigte, eine 44 Jahre alte Fußgängerin, umfassend ausgesagt. Demnach war die gehörlose Frau am Abend des Vorfalls mit ihrem Hund in der Mergentheimer Straße in Würzburg Gassi gegangen. An einer grünen Fußgängerampel wollte sie die Straße überqueren. "Dann hat es einen Schlag gegeben", so die Frau. Ihren Angaben zufolge habe sie das Auto noch gesehen. Sie sei jedoch davon ausgegangen, dass der Bremsweg ausreiche, doch der Wagen erfasste sie. Die Frau und ihr Hund wurden mehrere Meter weit geschleudert. Die Geschädigte erlitt Prellungen, Schürfwunden und Schwellungen. Auch ihr verletzter Hund überlebte die Kollision.

Angeklagter soll auf Tempo 150 beschleunigt haben

Nach Aussagen der Ermittler war der Angeklagte innerorts mit bis zu 150 Kilometer pro Stunde unterwegs. Laut Staatsanwaltschaft stand das Ampelsignal schon mehr als fünf Sekunden lang auf Rot. Der Fahrer hätte zwar noch abgebremst, doch eineinhalb Sekunden vor dem Aufprall sei das Fahrzeug noch immer 100 Kilometer pro Stunde schnell gewesen. 50 sind an dieser Stelle erlaubt.

Staatsanwaltschaft sieht keinen Mordversuch

In ihrem Plädoyer war die Staatsanwaltschaft vom Vorwurf des Mordversuchs abgerückt. Die Anklage forderte stattdessen, den 22-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe zu verurteilen. Der Angeklagte war zum Zeitpunkt der Tat 20 Jahre alt. Die Verteidigung forderte eine Geldstrafe und verwies darauf, dass der junge Mann bereits sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte.