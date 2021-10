Autonome Shuttlebusse in Oberfranken mit Kinderkrankheiten

In den Städten Kronach, Hof und Rehau sind inzwischen seit drei Monaten autonom fahrende Shuttlebusse im Rahmen eines Modellprojekts unterwegs. In diesem Zeitraum haben die Fahrzeuge mehr als 4.500 Kilometer zurückgelegt, teilt die Stadt Hof mit.

Autonom fahrende Shuttlebusse: Rund 50 Fahrgäste pro Tag

Demnach seien in den Städten Hof und Kronach in den ersten drei Monaten etwas mehr als 4.000 Fahrgäste mitgefahren. Das sind rund 50 pro Tag. Viele Fahrgäste seien sehr an der Technik der autonom fahrenden Shuttles interessiert. Die Busse haben im Normalfall Platz für maximal zehn Fahrgäste, sind 18 Stundenkilometer schnell und die Mitfahrt ist kostenlos. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Anzahl der zugelassenen Fahrgäste pro Bus reduziert. In Kronach startete der Regelbetrieb im Juni.

Performance der Shuttles verbesserungswürdig

Die selbstfahrenden Fahrzeuge sind im Rahmen des Projekts Shuttle Modellregion Oberfranken unterwegs. Ziel ist es, im Realbetrieb die Performance der Shuttles stetig zu verbessern und Fehler zu minimieren. Im Juni kam es zu einer Hitze-Panne: Das warme Wetter legte in Hof den Shuttle-Verkehr komplett lahm. Auch bei schlechtem Wetter wie starkem Regen oder Schneefall sollen die Shuttles nicht unterwegs sein.

Das Modellprojekt in den drei oberfränkischen Städten kostet rund 15,3 Millionen Euro. Den Hauptteil der Kosten trägt mit zwölf Millionen Euro das Bundesverkehrsministerium.

Busse kommunizieren mit Ampeln und scannen die Umgebung

Die Selbstfahrer müssen sich bis auf wenige Zentimeter genau in der Umgebung lokalisieren können. Die Busse besitzen Sensoren, die das Umfeld scannen. Über Funk kommunizieren die Shuttles auch mit Ampelanlagen. Ortungsantennen bestimmen die Position der elektrisch betriebenen Busse.

Selbstfahrende Shuttles: Sicherheit steht an erster Stelle

Die Busse haben also noch ihre Kinderkrankheiten, doch diese seien Teil der Probephase. Jeder gefundene Fehler bringe die Technologie einen Schritt weiter. Sicherheit stehe bei dem Projekt dabei an erster Stelle. Sowohl die Strecken als auch Verkehrsregeln sind in die Busse einprogrammiert. Bei einem Systemausfall könne eine Begleitperson manuell die Steuerung übernehmen, heißt es.