Autonome Busse in Bad Birnbach: Jetzt auf Abruf per App

In manchen Fällen greift ein Operator ein

Auch wenn das Fahrzeug den Großteil der Strecke autonom, also selbstständig, fährt: Es ist immer ein Operator der Deutschen Bahn mit an Bord. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. In manchen Fällen müssen die Operator aber tatsächlich eingreifen. Etwa, wenn langes Gras zu weit in die Straße ragt: Dann schlagen die Sensoren des Busses an und das Fahrzeug bleibt recht abrupt stehen. Der Grashalm könnte ja auch ein kleines Kind sein, das können die Sensoren nicht beurteilen.