Autonom und auf Abruf: Zwei neue E-Busse in Bad Birnbach

Die Deutsche Bahn hat in Bad Birnbach im Landkreis Rottal-Inn zwei neue autonome und bestellbare E-Shuttles auf die Straße gebracht. Die kostenlosen E-Busse sollen Fahrgäste ab heute (16.5.) "On-Demand" also auf Abruf an ihr Ziel bringen.

Per App oder Telefon bestellbar

Per App oder Telefon können die Fahrzeuge bis zu sieben Tage im Voraus und bis zu drei Minuten vor der Fahrt gebucht werden. Dabei können 20 Start- und Zielhaltepunkten bestimmt werden. Neben der bereits bestehenden autonomen Linie, die weiterhin zwischen Bahnhof und Ortsmitte pendelt, sollen die zwei neuen Shuttles täglich von 8 bis 18 Uhr im Einsatz sein.

"HEAL": Mit 18 km/h durch Bad Birnbach

Das Projekt unter dem die neuen E-Busse laufen, nennt sich "HEAL" (Hochautomatisiert-gEsellschaftlich-nAchfrageorientiert-Ländlich). Rund 1,6 Millionen Euro soll der Landkreis in die Busse investiert haben. Der Bund hat das Projekt zu 100 Prozent gefördert.

Die Shuttles sollen laut der Deutschen Bahn besonders die gesundheitlichen Einrichtungen und Geschäfte des täglichen Bedarfs erreichbarer machen und damit den ÖPNV vor Ort weiter stärken. Projektpartner sind die RBO (Regionalbus Ostbayern GmbH), der Landkreis Rottal-Inn und Markt Bad Birnbach. Schon 2017 hat die Deutsche Bahn in Bad Birnbach Deutschlands ersten autonom fahrenden Linienbus auf die Straße gebracht.