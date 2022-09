Autonom fahrende Shuttles – Stadtrat Dettelbach stellt Weichen

Der Stadtrat von Dettelbach im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat sich für ein zukunftsweisendes ÖPNV-Projekt auf dem Land ausgesprochen. Es sollen bald auf einer Strecke von sechs Kilometern autonom fahrende Shuttles von ZF aus Schweinfurt zum Einsatz kommen. Im Stadtrat wurde bereits einstimmig eine Machbarkeitsstudie beschlossen, die 27.000 Euro kosten wird und bis zum Frühjahr vorliegen soll.

Bürgermeister: "Strecke ideal"

Wie Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek auf BR24-Anfrage erklärt, sollen die autonom fahrenden Shuttles vom Bahnhof Dettelbach bis in die Stadt Dettelbach verkehren. Die rund sechs Kilometer lange Strecke biete sich ideal an. Von 1900 bis 1967 verkehrte auf der Trasse eine Kleinbahn, das sogenannte "Schefterle". Die Strecke sei noch heute fast komplett im Grundbesitz der Stadt Dettelbach, betont Bielek.

Shuttles sollen alle zehn Minuten fahren

ZF-Ingenieure hielten einen autonomen Shuttleverkehr auf einer Rundstrecke von 12 Kilometern Gesamtlänge im 10-Minuten Takt für machbar. Jedes Shuttle würde Platz für bis zu 22 Fahrgäste bieten, die mit 40km/h voll elektrisch befördert würden.

Zum einen könnten Touristen Dettelbach leichter erreichen. Zudem würde sich die ÖPNV-Anbindung deutlich verbessern, betont Dettelbachs Bürgermeister. Außerdem nehme der Modekonzern s.Oliver im Frühjahr 2023 sein neues Logistikcenter im Gewerbegebiet Dettelbach-Ost in Betrieb. Für einige hundert Mitarbeiter wäre die Fahrt zur Arbeitsstelle mit Bahn und Shuttle-Verkehr eine interessante Alternative, glaubt Bielek.

Start Ende 2024 möglich

Laut ZF könnte der Testbetrieb für den autonomen Shuttleverkehr im 4. Quartal 2024 beginnen. Ein Jahr später würde dann zwischen dem Bahnhof Dettelbach und der Stadt der Linienverkehr starten.

Im Mai hatte ZF in Schweinfurt seine autonom fahrenden Shuttle-Kleinbusse präsentiert. In Rotterdam sind bereits sechs dieser Shuttles im Einsatz. Damit werden täglich auf einer 2,4 Kilometer langen Strecke rund 3.000 Fahrgäste befördert. Neben der Stadt Schweinfurt haben sechs weitere Kommunen in Unterfranken Interesse an den autonom fahrenden Shuttles signalisiert.