Automobilzulieferer ZF will weltweit Stellen streichen

Weltweit will der Automobilzulieferer ZF bis zu 15.000 Stellen streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Das geht aus einem internen Schreiben des ZF-Vorstands an die Belegschaft hervor. Inwieweit ZF in Passau davon betroffen ist, ist unklar.

ZF ist größter Arbeitgeber in Passau

Ein Unternehmenssprecher wollte das Schreiben nicht kommentieren. In Passau beschäftigt ZF etwa 4.000 Menschen. Das Unternehmen ist der größte Arbeitgeber der Stadt.

Umsatzeinbrüche wegen der Corona-Krise

Die Konzernführung begründet die Pläne für den Personalabbau mit den Umsatzeinbrüchen infolge der Coronakrise. Man habe die IG Metall und die Arbeitnehmervertreter bereits über die Lage und die geplanten Maßnahmen informiert, heißt es in dem Brief weiter. Die Details würden in den nächsten Wochen ausgearbeitet.