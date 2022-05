Automobilzulieferer ZF in Schweinfurt zeigt autonomes Shuttle

Automobilzulieferer ZF hat in seinem Werk in Schweinfurt Bürgermeister und Landräte eingeladen, um sein neues Shuttle "GRT 3" vorzustellen. Dabei handelt es sich um autonomes Transportsystem auf Rädern, dass bis zu 40 Stundenkilometer schnell unterwegs ist. Insgesamt 22 Passagiere finden in dem sogenannten "People Mover" Platz, der mit Elektro-Antrieb läuft.

Verkehrsminister beeindruckt vom Shuttle

Bei einer kurzen Testfahrt auf dem ZF-Betriebsgelände zeigte sich Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter beeindruckt von dem Fahrzeug. Es sei umweltfreundlich und komme ohne Fahrer aus, was dem aktuellen Personalengpass im ÖPNV entgegenkomme, so Bernreiter. Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé lobte die fortschrittliche Technik.

Skepsis beim Schweinfurter Oberbürgermeister

Der OB war aber auch skeptisch, ob sich das Projekt zeitnah in seiner Stadt umsetzen ließe. Die fahrerlosen Shuttles benötigten eine autonome Fahrspur, um an allen Staus vorbeizufahren und so den Zeitvorteil zu nutzen. Das wäre mit den engen Straßen in Schweinfurt problematisch, so Remelé.

Das neue Shuttle "GRT 3" ist bereits in Rotterdam im Einsatz und hat dort das Vorgängermodell "GRT 2" abgelöst, das dort schon seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz ist. Mit dem weiterentwickelten Modell bietet ZF Hilfe bei der Entwicklung des Streckenlayouts, Service- und Reparaturmöglichkeiten und Unterstützung bei der Software-Anbindung an bestehenden Verkehrssysteme.

Vorteile für Standort Schweinfurt

Laut Manfred Süß, dem Standortleiter von ZF in Schweinfurt, sind in dem neuartigen Shuttle einige Komponenten verbaut, die in Schweinfurt gefertigt werden, so etwa der Motor oder die Stoßdämpfer. Außerdem würden Reparatur und Service in Schweinfurt angesiedelt. In der Region gebe es "großes Interesse" an den Shuttles, so Süß.