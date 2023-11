Automobilzulieferer Valeo legt bei der Belegschaft kräftig zu

In Sachen High-Tech-Mobilität ist Kronach eine erste Adresse. Im Stadtteil Neuses forscht, entwickelt und produziert der Automobilzulieferer Valeo Busse, die autonom fahren. Begonnen hat das Unternehmen in Kronach 2016 mit elf Mitarbeitern, heute sind es mehr als 160, so Standortleiter Jörg Schrepfer. Das wurde am Freitag gefeiert.

Versuchsfahrzeuge, Teststrecke und High-Tech-Labore

Vorwiegend arbeitet Valeo in Kronach an automatisiertem Fahren, Sensorik und Konnektivität. Der Standort in Kronach sei in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen: "Er umfasst eine Testgarage mit Versuchsfahrzeugen, eine Teststrecke und Labore mit moderner Technik", so Schrepfer. Der Valeo-Standort in Kronach ist nach Unternehmensangaben auf insgesamt 3.000 Quadratmeter gewachsen.

Studierende der Hochschule Coburg forschen mit

Auch rund 30 Studierende forschen und arbeiten bei Valeo rund um das autonome Fahren. Hierzu hat das Unternehmen am Freitag eine Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Coburg unterzeichnet. Darin geht es um die Unterstützung im Masterstudiengang "Autonomes Fahren".

Die Praxisbausteine spielten in diesem Studiengang eine bedeutende Rolle, betonte der Präsident der Hochschule Coburg, Professor Stefan Gast. "Vor Ort wird bereits eng mit führenden Unternehmen der Branche zusammengearbeitet", so Präsident Gast. Durch den Kooperationsvertrag werde die Zusammenarbeit intensiviert und beispielsweise ermöglicht, dass Valeo Aufgabenstellungen für Masterarbeiten im Studiengang vorschlägt und diese als externer Betreuer begleitet.

Der Masterstudiengang der Hochschule Coburg wird am Standort Kronach im Lucas-Cranach-Campus angeboten.