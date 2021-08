Automobilzulieferer Schaeffler wächst weiter kräftig

Schaeffler rechnet derzeit mit einem Umsatzplus von mehr als 11 Prozent, statt den bisher mehr als 10 Prozent. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, will aber weiter vorsichtig bleiben: "Angesichts der Unwägbarkeiten im zweiten Halbjahr stehen für den Rest des Jahres Kapital- und Kostendisziplin weiter im Fokus", so Rosenfeld in einer Mitteilung zu den heute vorgestellten Quartalszahlen.

Dank Automotive besseres Ergebnis

Obwohl die Corona-Pandemie das Geschäft im zweiten Quartal stark beeinträchtigt hat, stieg der Umsatz in der Sparte Automotive Technologies am deutlichsten, um insgesamt rund 35 Prozent. Nach Regionen betrachtet lief das Automotive-Geschäft mit einem Plus von 90,3 Prozent in Amerika besonders gut. In Europa erwirtschaftete Schaeffler ein Umsatzplus von 67,5 Prozent. In Asien dagegen fiel das Wachstum insgesamt in der Sparte Automotive Technologies diesmal moderater aus: In der Region Greater China sind es 10,7 Prozent. Die Region Asien/Pazifik verzeichnete ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum um 58,7 Prozent. Im Mai dieses Jahres hatte Schaeffler noch ein Wachstum in der Automobilsparte in China um mehr als 74 Prozent bekannt gegeben. Damit konnte der Konzern die stagnierenden Umsätze in Europa mehr als ausgleichen.

E-Mobilität übertrifft alles

Ab 2022 rechnet der fränkische Autozulieferer in dem Bereich E-Mobilität mit Aufträgen von zwei bis drei Milliarden Euro im Jahr. Damit übertrifft das Wachstum in der Sparte E-Mobilität noch das Umsatzwachstum im Bereich Automobilproduktion. Besonders in Asien und Europa zeigt sich das Potenzial: Der Unternehmensbereich E-Mobilität erzielte mit währungsbereinigten 41,2 Prozent die größte Wachstumsrate im ersten Halbjahr 2021 und baute die Umsatzerlöse insbesondere in den Regionen Greater China und Europa weiter deutlich aus.

Produktion von E-Achsen gestartet

Erst vor kurzem hatte Schaeffler den Produktionsstart der "2 in 1" elektrischen Achse an seinem Produktionsstandort in China bekannt gegeben. Das ist ein E-Achssystem, das aus E-Motor und Getriebe besteht. China ist einer der wichtigsten Märkte für Schaeffler. Elektromobilität ist dort besonders nachgefragt.