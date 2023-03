Automobilzulieferer Magna: Protest gegen Werksschließung

Mehr als 250 Beschäftigte des Automobilzulieferers Magna in Dorfprozelten (Lkr. Miltenberg) haben sich am Vormittag an einer Protestaktion vor dem Werkstor beteiligt. Als Symbol für den Scherbenhaufen, den die geplante Werkschließung hinterlässt, haben die Beschäftigten und die Gewerkschaft IG Metall einen halben Kubikmeter Altglas und Geschirr vor dem Werkstor ausgeschüttet. Das Werk stand für eine Stunde komplett still, so Percy Scheidler von der IG Metall Aschaffenburg. Darüber hinaus waren auch Vertreter der Kommunalpolitik vor Ort.

Standort Dorfprozelten soll 2025 aufgegeben werden

Der Automobilzulieferer Magna will offenbar seinen Standort in Dorfprozelten, "Magna Mirrors", bis Ende 2025 schließen. Das hat die IG-Metall mitgeteilt und beruft sich auf eine Information des Managements vom vergangenen Montag an den Wirtschaftsausschuss, den Betriebsrat und die Belegschaft. Laut Gewerkschaft sind dadurch mehr als 500 Arbeitsplätze gefährdet. Nach Angaben von Gewerkschaftssprecher Percy Scheidler soll es kommende Woche Gespräche zwischen den Beschäftigten und der Gewerkschaft geben. Weitere Arbeitsniederlegungen sind geplant, so die IG Metall. Der erste Verhandlungstermin für Gespräche mit dem Arbeitgeber ist für den 20. April terminiert.

