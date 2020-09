Automobilzulieferer Hella schließt Standort in Regensburg

Der Licht- und Elektronikspezialist Hella schließt seinen Standort in Regensburg zum 31. März 2021. Wie das Unternehmen auf BR-Nachfrage bestätigt, sind 58 Mitarbeiter in Regensburg von der Schließung betroffen.

Nachdem Ende Juli bekannt wurde, dass Hella wegen der Corona-Krise seinen Sparkurs verschärfen will, sollen demnach neben dem Standort Regensburg, auch am Firmensitz Lippstadt in Nordrhein-Westfalen rund 900 Stellen in der Verwaltung und Entwicklung gestrichen werden.

Corona-Krise nicht ausschlaggebend für Schließung

Hella hat sein Stammpersonal in den vergangenen Jahren bereits kräftig reduziert. Ein Unternehmenssprecher betont dennoch, dass die Schließung nicht viel mit der Corona-Krise zu tun habe, sondern generell ein grundlegender Wandel und zunehmender Leistungsdruck in der Automobilbranche Hauptursachen für die Schließung seien. Die 58 Regensburger Mitarbeiter hätten bereits ihre Aufhebungsverträge unterschrieben.

Hella Electronics Engineering hat seit 2009 einen Standort in Regensburg, zuvor war das Unternehmen unter anderem Namen in Neutraubling (Lkr. Regensburg) ansässig. Der Hersteller, der vor allem Autoschweinwerfer produziert, zählt zu den größten Autozulieferern Deutschlands.